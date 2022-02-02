Почеттино устал в ПСЖ и готов уйти

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино готов уйти из клуба.

Как сообщает Goal.com, аргентинец уведомил своё окружение, что летом расторгнет соглашение с клубом.

Отмечается, что Почеттино устал от критики в свой адрес, которая навалилась на него во время работы в клубе.

Ранее сообщалось, что Почеттино летом может стать тренером "Манчестер Юнайтед".

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