Влахович рассказал, почему не будет не заселяться в дом Роналду

Фото: инстаграм Влаховича

Форвард "Ювентуса" Душан Влахович заявил, что не намерен заселяться в дом, где раньше жил Криштиану Роналду.

"Я ищу дом, однако это не будет дом Криштиану. Я должен быть скромным. Все эти вещи за пределами поля не интересуют меня. Я просто хочу играть, становиться лучше с каждым днем и побеждать.

Хочу поблагодарить "Ювентус" за теплый прием, а также своего первого тренера, который привел меня в основу "Партизана", - приводит слова Влаховича Vi Sport.

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