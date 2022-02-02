"Динамо", "Сочи" и ЦСКА одержали победы в товарищеских матчах, "Спартак" сыграл вничью
Фото: инстаграм ЦСКА
Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.
"Спартак" Россия - "Рига" Латвия 0:0
"Спартак": Максименко (Cелихов, 46), Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Денисов (Игнатов, 46), Зобнин, Мозес, Николсон, Ларсссон.
"Динамо" Россия - "Партизан" Сербия 2:1
Голы: Фомин, 5 - 1:0, Натхо, 65 - 1:1, Галкин, 88 - 2:1
"Динамо": Шунин, Лаксальт (Скопинцев, 60), Кутицкий, Осокин (Галкин, 70), Варела (Паршивлюк, 60), Моро, Фомин, Сулаквелидзе (Жуковский, 70), Гладышев (Цесь, 70), Смолов (Тюкавин, 60), Макаров.
"Сочи" Россия - КАМАЗ Россия 2:1
Голы: Бурмистров, 18 - 1:0, Смирнов, 39 - 1:1, Павлов, 52 - 2:1
"Сочи" (стартовый состав): Адамов, Дркушич, Родриго, Прохин, Терехов, Ангбан, Цаллагов, Заика, Юсупов, Бурмистров, Жоаозиньо.
ЦСКА Россия - "Виборг" Дания 3:2
Голы: Заболотный, 4 - 1:0, Бех, 6 - 1:1, Медина, 15 - 2:1, Заболотный, 20 - 3:1, Бергер, 53 - 3:2
ЦСКА: Боков, Фернандес (Магнуссон, 46), Фукс (Васин, 46), Набабкин, Бийол (Дивеев, 46), Мухин, Обляков, Языджи, Медина, Яковлев, Заболотный (Эджуке, 46).
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