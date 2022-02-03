"Валенсия" без Черышева вышла в полуфинал Кубка Испании
Фото: твиттер "Валенсии"
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Валенсия" обыграла "Кадис".
Победу "летучим мышам" принесли голы Гедеша и Дуро. За гостей отметился Лукас Перес. Отметим, что россиянин Денис Черышев остался на скамейке запасных.
"Валенсия" - "Кадис" 2:1
Голы: Гедеш, 24 - 1:0, Лукас Перес (пен), 54 - 1:1, Дуро, 79 - 2:1
"Валенсия": Доменек, Тьерри Коррейя (Мориба, 68), Джемерт (Макси Гомес, 68), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 88), Фулькье, Гильямон, Солер, Гедеш (Элдер Кошта, 88), Хиль, Дуро (Маркос Андре, 90).
"Кадис": Хиль, Парра, Кала, Эрнандес, Эспино, Алехо (Сальви Санчес, 46), Йонссон, Алькарас (Негредо, 63), Собрино (Карселен, 77), Андоне (Лукас Перес, 23), Идрисси (Алекс Фернандес, 63).
Удаление: Кала (84).
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