Роналду имеет почти четверть подписок в соцсетях среди топ-20 футболистов европейских лиг

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдууефа

Роналду имеет почти четверть подписок в соцсетях среди топ-20 футболистов европейских лиг Фото: инстаграм Криштиану Роналду

УЕФА решил проанализировать популярность игроков в соцсетях.

Как сообщает сайт УЕФА, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду имеет почти четверть всех подписчиков в соцсетях от общего количества, приходящегося на долю 20 самых популярных европейских игроков.

"В целом у 20 самых популярных футболистов из высших дивизионов Европы в социальных сетях имеется чуть более 2,6 миллиарда поклонников.

На Криштиану Роналду, имеющего около 600 миллионов подписчиков в твиттере, фэйсбуке и инстаграме, приходится чуть менее четверти этого числа", - говорится в документе.

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