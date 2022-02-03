Дуглас Коста продолжит карьеру в МЛС
Фото: инстаграм Дугласа Косты
Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста переберется в МЛС.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "Лос-Анджелес Гэлакси" арендует 31-летнего бразильца на полгода, после чего тот станет полноценным игроком команды, подписав контракт на два года.
Ранее Коста находился в аренде в "Гремио". В минувшем году он провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и забил 3 гола.
Читайте также: "Ювентус" готов включить своего игрока в сделку по Дзаньоло. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Отец Классена высказался о непопадании сына в заявку "Спартака" на Лигу Европы
-
"Барселона" из-за Месси отказалась от возвращения Хави Симонса
-
Капелло не намерен извиняться за трансфер Кокорина в "Фиорентину"
-
Стало известно, когда Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-игрок "Реала" Хесе сделал предложение девушке, которая пыталась переехать его на машине
-
РПЛ собирается провести тендер для определения официального букмекера лиги
-
На клуб Пике наложили эмбарго из-за долгов
-
Дуглас Коста продолжит карьеру в МЛС
-
Роналду имеет почти четверть подписок в соцсетях среди топ-20 футболистов европейских лиг
-
"Реал" не хочет переплачивать за Эндрика
-
Левандовский высказался о Роналду
-
Обамеянг прокомментировал ситуации с контрактом Дембеле
-
Рангник высказался о ситуации с Гринвудом
-
Про "Реал" сняли документальный сериал
-
Лаутаро Мартинес высказался о Месси и победе на Кубке Америки
-
Лука Каттани прокомментировал заявку "Спартака" на плей-офф Лиги Европы
-
"Спартак" огласил заявку на Лигу Европы (фото)
-
Азмун прилетел в Германию (видео). Директор "Байера" прокомментировал его трансфер
-
Карвахаль: "Мбаппе будет носить нашу футболку"
-
Обамеянг рассказал о конфликте с Артетой
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34