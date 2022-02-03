Дуглас Коста продолжит карьеру в МЛС

Фото: инстаграм Дугласа Косты

Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста переберется в МЛС.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "Лос-Анджелес Гэлакси" арендует 31-летнего бразильца на полгода, после чего тот станет полноценным игроком команды, подписав контракт на два года.

Ранее Коста находился в аренде в "Гремио". В минувшем году он провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и забил 3 гола.

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