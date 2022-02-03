На клуб Пике наложили эмбарго из-за долгов

Фото твиттер "Барселоны"

На "Андорру", владельцем которой является защитник "Барселоны" Жерар Пике, наложили эмбарго.

Как сообщает Cadena Ser, "Андорра" должна 37 587,45 евро туристической компании Viatges Espanya SL. Общая сумма долга клуба превышает 200 тысяч евро.

Отмечается, что эти долги были накоплены до того, как Пике стал владельцем. Кроме того, после покупки клуба, "Андорра" выплатила две задолженности, каждая по 300 тысяч евро.

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