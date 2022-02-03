Стало известно, когда Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Будущее нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду остается неопределенным.
Как сообщает ESPN, 36-летний португалец примет решение о своем будущем после назначения нового главного тренера. К тому же, еще неизвестна позиция нового наставника касательно Роналду, которому скоро исполнится 37 лет.
Соглашение Роналду с "МЮ" истекает летом 2023 года. В этом сезоне на его счету 14 голов и три ассиста в 23 матчах.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18