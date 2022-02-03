Стало известно, когда Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"

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Стало известно, когда Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед" Фото инстаграм Криштиану Роналду

Будущее нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду остается неопределенным.

Как сообщает ESPN, 36-летний португалец примет решение о своем будущем после назначения нового главного тренера. К тому же, еще неизвестна позиция нового наставника касательно Роналду, которому скоро исполнится 37 лет.

Соглашение Роналду с "МЮ" истекает летом 2023 года. В этом сезоне на его счету 14 голов и три ассиста в 23 матчах.

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