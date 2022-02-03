Капелло не намерен извиняться за трансфер Кокорина в "Фиорентину"

Фото: твиттер Капелло

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло не собирается извиняться за совет "Фиорентине" приобрести Александра Кокорина.

"Готов ли я извиниться за трансфер Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?" - приводит слова Капелло Sport24.

Напомним, что "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В составе клуба россиянин принял участие в 10 играх, однако результативными действиями не отличился.

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