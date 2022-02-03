Погба склоняется к уходу в "Реал"

Теги манчестер юнайтедреал мадридполь погба

Погба склоняется к уходу в "Реал" Фото: инстаграм Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба близок к уходу из клуба.

По сведениям ESPN, 28-летний футболист склоняется к переходу в "Реал". На игрока также претендует ПСЖ и "Ювентус".

Отмечается, что руководство "МЮ" уже смирилось с тем, что футболист покинет клуб летом.

Контракт француза с клубом истекает летом 2022 года, поэтому он уйдет в качестве свободного агента.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" обратился с просьбой к Погба по поводу его будущего. | http://soccernews.ru
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