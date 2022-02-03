"Спартак" анонсировал обновление клубной эмблемы

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"Спартак" анонсировал обновление клубной эмблемы

"Спартак" в своем твиттере выпустил ролик, в котором показал хронологию всех логотипов клуба за его историю.

Новая эмблема "Спартака" появится в честь 100-летия клуба.

После 18 туров "красно-белые" занимают в РПЛ девятое место. Клуб также вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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