Стала известна реакция футболистов "Манчестер Юнайтед" на фото и аудио, опубликованные девушкой Гринвуда

Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда

СМИ узнали о реакции футболистов "Манчестер Юнайтед" на видео и аудио, которые опубликовала Харриет Робсон, девушка Мэйсона Гринвуда.

Как сообщает Daily Mail, игроки и тренерский штаб были "шокированы и потрясены" опубликованными материалами.

"Все очень потрясены. Это очень отличается от того, с чем футболистам обычно приходится иметь дело", - сообщил источник.

Напомним, что Гринвуд обвиняют в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

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