Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на The Best

Теги бавария мюнхенроберт левандовскилионель мессипсж

Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на The Best Фото: инстаграм Левандовского

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался о том, что нападающий ПСЖ Лионель Месси не стал голосовать за него на премии The Best.

"Я проголосовал за Месси, так как ценю то, что он сделал в 2021 году и, конечно, раньше. Месси говорил обо мне на церемонии вручения "Золотого мяча". Почему его мнение поменялось? Я не знаю.

Однако у меня нет ни сожалений, ни жалоб. Я принял это, это было решение Месси, и на этом все. Я все равно выиграл награду, так что мне было легче принять это", - приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

Напомним, что Месси в голосовании отдал 1-е место Неймару, 2-е - Килиану Мбаппе, 3-е Кариму Бензема.

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