Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на The Best
Фото: инстаграм Левандовского
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался о том, что нападающий ПСЖ Лионель Месси не стал голосовать за него на премии The Best.
"Я проголосовал за Месси, так как ценю то, что он сделал в 2021 году и, конечно, раньше. Месси говорил обо мне на церемонии вручения "Золотого мяча". Почему его мнение поменялось? Я не знаю.
Однако у меня нет ни сожалений, ни жалоб. Я принял это, это было решение Месси, и на этом все. Я все равно выиграл награду, так что мне было легче принять это", - приводит слова Левандовски Bayern & Germany.
Напомним, что Месси в голосовании отдал 1-е место Неймару, 2-е - Килиану Мбаппе, 3-е Кариму Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20