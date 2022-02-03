Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина

Международный олимпийский комитет может рассмотреть исключение из программы летних Игр футбольного турнира.

Как сообщает The Telegraph, такое решение связано с планами ФИФА проводить чемпионаты мира раз в два года.

МОК пока будет следить за изменениями международного календаря игр, чтобы принять наилучшее решение.

Напомним, что ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года с 2026 года.

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