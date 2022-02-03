"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании

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"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка ИспанииФото: твиттер "Бетиса"

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" и вышел в полуфинал турнира.

"Реал Сосьедад" - "Бетис" 0:4

Голы: Хуанми, 12 - 0:1, Хуанми, 57 - 0:2, Виллиан Жозе (пен), 83 - 0:3, Руибаль, 87 - 0:4

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Сильва (Рафинья, 73), Янузай (Серлот, 73), Мерино, Гевара (Субименди, 46), Исак (Порту, 83), Ойарсабаль.

"Бетис": Руй Силва, Сабали, Руис, Бартра, Морено, Эдгар Гонсалес, Каналес (Хоакин, 88), Вильям Карвалью, Хуанми (Руибаль, 77), Фекир (Родри, 88), Иглесиас (Виллиан Жозе, 66).   

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