"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании
Фото: твиттер "Бетиса"
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" и вышел в полуфинал турнира.
"Реал Сосьедад" - "Бетис" 0:4
Голы: Хуанми, 12 - 0:1, Хуанми, 57 - 0:2, Виллиан Жозе (пен), 83 - 0:3, Руибаль, 87 - 0:4
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Сильва (Рафинья, 73), Янузай (Серлот, 73), Мерино, Гевара (Субименди, 46), Исак (Порту, 83), Ойарсабаль.
"Бетис": Руй Силва, Сабали, Руис, Бартра, Морено, Эдгар Гонсалес, Каналес (Хоакин, 88), Вильям Карвалью, Хуанми (Руибаль, 77), Фекир (Родри, 88), Иглесиас (Виллиан Жозе, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14