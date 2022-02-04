Уткин прокомментировал переход Чалова в "Базель"
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Журналист Василий Уткин отреагировал на аренду нападающего ЦСКА Федора Чалова в "Базель".
"Два года назад Чалова торговал "Кристал Пэлас" за 20 с лишним миллионов фунтов стерлингов. И тогда ЦСКА находился в очень трудной финансовой ситуации и почему-то решил Чалова не продавать.
И вот мы видим, к чему это в конце концов приводит. Возможно, это был не только случай, когда ЦСКА в очередной раз упустил возможность заработать хорошие деньги на продаже своего игрока, а может быть, это Чалов упустил интересный вариант развития своей карьеры.
Второй вопрос меня интересует больше. О том, что ЦСКА не умеет продавать футболистов, вконец просто не умеет, известно давно. Вы мне скажете, что бывали и удачные сделки, в частности продажа Жо в Англию, однако это и называется иногда. Если человек вообще никогда не умеет ничего продавать, это означает, что он идиот или, может быть, вложился в биткоины. А вот если он это делает иногда, то это значит, что он не умеет, а удача иногда улыбается каждому", - заявил Уткин.
Читайте также: Чалов перешел в швейцарский топ-клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Уткин прокомментировал переход Чалова в "Базель"
-
Левандовски высказался о будущем Холанда
-
"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании
-
Хави не искал замену Альбе зимой
-
Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина
-
Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на The Best
-
Стала известна реакция футболистов "Манчестер Юнайтед" на фото и аудио, опубликованные девушкой Гринвуда
-
"Спартак" анонсировал обновление клубной эмблемы
-
Погба склоняется к уходу в "Реал"
-
Отец Классена высказался о непопадании сына в заявку "Спартака" на Лигу Европы
-
"Барселона" из-за Месси отказалась от возвращения Хави Симонса
-
Капелло не намерен извиняться за трансфер Кокорина в "Фиорентину"
-
Стало известно, когда Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-игрок "Реала" Хесе сделал предложение девушке, которая пыталась переехать его на машине
-
РПЛ собирается провести тендер для определения официального букмекера лиги
-
На клуб Пике наложили эмбарго из-за долгов
-
Дуглас Коста продолжит карьеру в МЛС
-
Роналду имеет почти четверть подписок в соцсетях среди топ-20 футболистов европейских лиг
-
"Реал" не хочет переплачивать за Эндрика
-
Левандовский высказался о Роналду