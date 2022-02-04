Уткин прокомментировал переход Чалова в "Базель"

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Журналист Василий Уткин отреагировал на аренду нападающего ЦСКА Федора Чалова в "Базель".

"Два года назад Чалова торговал "Кристал Пэлас" за 20 с лишним миллионов фунтов стерлингов. И тогда ЦСКА находился в очень трудной финансовой ситуации и почему-то решил Чалова не продавать.

И вот мы видим, к чему это в конце концов приводит. Возможно, это был не только случай, когда ЦСКА в очередной раз упустил возможность заработать хорошие деньги на продаже своего игрока, а может быть, это Чалов упустил интересный вариант развития своей карьеры.

Второй вопрос меня интересует больше. О том, что ЦСКА не умеет продавать футболистов, вконец просто не умеет, известно давно. Вы мне скажете, что бывали и удачные сделки, в частности продажа Жо в Англию, однако это и называется иногда. Если человек вообще никогда не умеет ничего продавать, это означает, что он идиот или, может быть, вложился в биткоины. А вот если он это делает иногда, то это значит, что он не умеет, а удача иногда улыбается каждому", - заявил Уткин.

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