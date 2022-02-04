Иличич не попал в заявку "Аталанты" на Лигу Европы: названа причина
"Аталанта" не включила своего хавбека Йосипа Иличича в заявку на Лигу Европы.
Как сообщает Football Italia, 34-летний игрок не попал в заявку из-за психологических проблем.
При этом в список вошел россиянин Алексей Миранчук, а также зимние новички - Жереми Бога и Валентин Михаила.
Напомним, что в стыковых матчах Лиги Европы "Аталанта" сыграет с "Олимпиакосом".
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17