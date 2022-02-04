Иличич не попал в заявку "Аталанты" на Лигу Европы: названа причина

Теги аталантайосип иличич

Иличич не попал в заявку "Аталанты" на Лигу Европы: названа причина Фото инстаграм Йосипа Иличича

"Аталанта" не включила своего хавбека Йосипа Иличича в заявку на Лигу Европы.

Как сообщает Football Italia, 34-летний игрок не попал в заявку из-за психологических проблем.

При этом в список вошел россиянин Алексей Миранчук, а также зимние новички - Жереми Бога и Валентин Михаила.

Напомним, что в стыковых матчах Лиги Европы "Аталанта" сыграет с "Олимпиакосом".

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