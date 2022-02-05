Соболев чуть не подрался с соперником в товарищеском матче после своего же грубого фола
Фото: инстаграм Соболева
В товарищеской игре "Спартак" - "Джохор" нападающий московского клуба Александр Соболев устроил потасовку с футболистом соперников.
Во время первого тайма Соболев совершил грубый подкат в центре поля. Он сразу же стал извиняться, однако соперник был недоволен и начал высказывать претензии и толкнул россиянина.
После этого Соболев резко встал и сильно толкнул соперника. Другие футболисты предотвратили драку.
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