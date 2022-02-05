"Уфа" объявила о подписании Кабутова

Фото: твиттер "Уфы"

Хавбек Дмитрий Кабутов стал игроком "Уфы".

Как сообщает сайт клуба, 29-летний игрок подписал контракт до конца сезона с возможностью продления. Футболист будет выступать под седьмым номером.

Отметим, что до перехода в "Уфу" Кабутов выступал за "Крылья Советов". В текущем сезоне он провел 10 игр, но результативными действиями не отличился.

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