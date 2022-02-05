"Спартак" сыграл вничью с малайзийским клубом

Фото: твиттер "Спартака"

В рамках товарищеской игры "Спартак" не смог обыграть малайзийский "Джохор".

Голом за московский клуб отметился форварда Александр Соболев.

"Спартак" Россия - "Джохор" Малайзия 1:1

Гол "Спартака": Соболев, 70 - 1:1

"Спартак": Свинов, Кофрие, Литвинов, Гапонов, Айртон, Умяров, Пруцев, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Соболев.

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