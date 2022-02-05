"Спартак" сыграл вничью с малайзийским клубом
Фото: твиттер "Спартака"
В рамках товарищеской игры "Спартак" не смог обыграть малайзийский "Джохор".
Голом за московский клуб отметился форварда Александр Соболев.
"Спартак" Россия - "Джохор" Малайзия 1:1
Гол "Спартака": Соболев, 70 - 1:1
"Спартак": Свинов, Кофрие, Литвинов, Гапонов, Айртон, Умяров, Пруцев, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Соболев.
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