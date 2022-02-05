"Зенит" принял решение арендовать Алипа
Фото: твиттер Meta
Защитник "Кайрата" Нурали Алип продолжит карьеру в "Зените".
Как сообщает "Чемпионат", питерский клуб принял решение арендовать 22-летнего футболиста до конца сезона.
Отметим, что Алип принимает участие в зимнем сборе "Зенита". Он отметился голом в одной из товарищеских игр.
В этом сезоне Алип провел за "Кайрат" 13 игр и забил один гол.
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