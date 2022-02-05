"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Араухо

Фото: инстаграм "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает AS, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола недавно поужинал с агентом футболиста Эдмундо Кабчи.

Ранее интерес к уругвайцу также проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Контракт Араухо с клубом истекает летом 2023 года. В этом сезоне он провел 24 игры и забил два гола.

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