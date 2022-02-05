ПСЖ нацелился на форварда "Аякса"

Фото: инстаграм Антони

ПСЖ проявляет интерес к форварду "Аякса" Антони.

По сведениям журналиста Адриена Гренье, голландский клуб требует за своего футболиста более 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Антони 9 голов и 7 ассистов в 16 играх.

Действующий контракт 21-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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