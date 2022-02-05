ПСЖ нацелился на форварда "Аякса"

Теги псжаяксантонитрансферы

ПСЖ нацелился на форварда "Аякса"Фото: инстаграм Антони

ПСЖ проявляет интерес к форварду "Аякса" Антони.

По сведениям журналиста Адриена Гренье, голландский клуб требует за своего футболиста более 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Антони 9 голов и 7 ассистов в 16 играх.

Действующий контракт 21-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Читайте также: Четыре топ-клуба поборются за Дибалу. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" вырвал победу в дерби с "Интером"

"Милан" вырвал победу в дерби с "Интером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов