УЕФА поздравил Неймара с юбилеем

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УЕФА поздравил Неймара с юбилеем Фото: инстаграм Неймара

УЕФА не оставил без внимания 30-летие форварда ПСЖ Неймара.

"Поздравляем еще одного сегодняшнего выдающегося именинника", - написал УЕФА в своем твиттере.

Также УЕФА опубликовал видео с нарезкой голов юбиляра.

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