УЕФА поздравил Неймара с юбилеем

Фото: инстаграм Неймара

УЕФА не оставил без внимания 30-летие форварда ПСЖ Неймара.

"Поздравляем еще одного сегодняшнего выдающегося именинника", - написал УЕФА в своем твиттере.

Также УЕФА опубликовал видео с нарезкой голов юбиляра.

Поздравляем еще одного сегодняшнего выдающегося именинника



Неймару - 30 лет!



Твой любимый бразильский игрок прямо сейчас? #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/p482QlDPOa — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 5, 2022

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