"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско

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"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" ТедескоФото: твиттер "Баварии"

В 21-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла "РБ Лейпциг".

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 9 очков. "РБ Лейпциг" идет седьмым.

"Бавария" - "РБ Лейпциг" 3:2

Голы: Мюллер, 12 - 1:0, Андре Силва, 27 - 1:1, Левандовски, 44 - 2:1, Нкунку, 53 - 2:2, Гвардиол (аг), 58 - 3:2

"Бавария": Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 73), Павар, Гнабри, Толиссо (Мусиала, 63), Киммих, Мюллер (Забитцер, 84), Левандовски, Сане, Коман (Ньянзу, 85).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 72), Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Собослаи, 46), Лаймер (Айдара, 61), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 60), Андре Силва (Поульсен, 80).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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