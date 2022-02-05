"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско
Фото: твиттер "Баварии"
В 21-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла "РБ Лейпциг".
"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 9 очков. "РБ Лейпциг" идет седьмым.
"Бавария" - "РБ Лейпциг" 3:2
Голы: Мюллер, 12 - 1:0, Андре Силва, 27 - 1:1, Левандовски, 44 - 2:1, Нкунку, 53 - 2:2, Гвардиол (аг), 58 - 3:2
"Бавария": Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 73), Павар, Гнабри, Толиссо (Мусиала, 63), Киммих, Мюллер (Забитцер, 84), Левандовски, Сане, Коман (Ньянзу, 85).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 72), Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Собослаи, 46), Лаймер (Айдара, 61), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 60), Андре Силва (Поульсен, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20