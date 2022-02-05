"Райо Вальекано" уступил "Сельте" в матче Ла Лиги

Теги сельта вигорайо вальекано

"Райо Вальекано" уступил "Сельте" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Сельты"

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги "Сельта" одержала победу над "Райо Вальекано".

Несмотря на поражение "Райо Вальекано" остается на девятом месте, "Сельта" поднялась на десятую строчку.

"Сельта" - "Райо Вальекано" 2:0

Голы: Мендес, 12 - 1:0, Мендес, 80 - 2:0

"Сельта": Дитуро, Мальо, Айду, Домингес, Галан, Денис Суарес (Араухо, 90), Мендес, Серви (Солари, 88), Бельтран (Гальярдо, 88), Аспас (Нолито, 88), Санти Мина (Тапия, 82).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 82), Катена, Родригес, Гарсия, Унаи Лопес (Трехо, 13), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 66), Нтека (Фалькао, 65), Силла (Паласон, 65).  

Читайте также: "Мальорка" обыграла "Кадис", "Алавес" уступил "Эльче". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско

"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов