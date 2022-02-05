"Райо Вальекано" уступил "Сельте" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Сельты"

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги "Сельта" одержала победу над "Райо Вальекано".

Несмотря на поражение "Райо Вальекано" остается на девятом месте, "Сельта" поднялась на десятую строчку.

"Сельта" - "Райо Вальекано" 2:0

Голы: Мендес, 12 - 1:0, Мендес, 80 - 2:0

"Сельта": Дитуро, Мальо, Айду, Домингес, Галан, Денис Суарес (Араухо, 90), Мендес, Серви (Солари, 88), Бельтран (Гальярдо, 88), Аспас (Нолито, 88), Санти Мина (Тапия, 82).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 82), Катена, Родригес, Гарсия, Унаи Лопес (Трехо, 13), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 66), Нтека (Фалькао, 65), Силла (Паласон, 65).

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