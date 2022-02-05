"Райо Вальекано" уступил "Сельте" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Сельты"
В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги "Сельта" одержала победу над "Райо Вальекано".
Несмотря на поражение "Райо Вальекано" остается на девятом месте, "Сельта" поднялась на десятую строчку.
"Сельта" - "Райо Вальекано" 2:0
Голы: Мендес, 12 - 1:0, Мендес, 80 - 2:0
"Сельта": Дитуро, Мальо, Айду, Домингес, Галан, Денис Суарес (Араухо, 90), Мендес, Серви (Солари, 88), Бельтран (Гальярдо, 88), Аспас (Нолито, 88), Санти Мина (Тапия, 82).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 82), Катена, Родригес, Гарсия, Унаи Лопес (Трехо, 13), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 66), Нтека (Фалькао, 65), Силла (Паласон, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14