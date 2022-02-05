"Бавария" - лидер среди европейских клубов по выручке от продажи футболок в 2021 году

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"Бавария" по итогам 2021 года стала лидером Европы по продажам лицензионных футболок.

Мюнхенский клуб получил выручку в размере 3,25 миллиона евро. В тройку лучших также попали "Реал" (3,05 миллиона) и "Ливерпуль" (2,45 миллиона).

Напомним, что в прошлом году "Бавария" в очередной раз стала чемпионом Германии.

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