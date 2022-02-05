Фото: инстаграм Симоне Индзаги

Наставник "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал поражение от "Милана" (1:2).

"Мы доминировали по всем статьям, однако не хватало остроты в завершении атак. "Милану" повезло в первом голе, а во втором голе они сыграли умно.

В течение 60 минут игра шла в одном направлении. Болезненное поражение, однако сильные команды должны анализировать ошибки. Если бы мы провели эту игру еще десять раз, то проиграли бы, возможно, всего один раз. Мы не заслуживали поражения", - приводит слова Индзаги Football Italia.

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