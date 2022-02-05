Индзаги прокомментировал поражение от "Милана"
Фото: инстаграм Симоне Индзаги
Наставник "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал поражение от "Милана" (1:2).
"Мы доминировали по всем статьям, однако не хватало остроты в завершении атак. "Милану" повезло в первом голе, а во втором голе они сыграли умно.
В течение 60 минут игра шла в одном направлении. Болезненное поражение, однако сильные команды должны анализировать ошибки. Если бы мы провели эту игру еще десять раз, то проиграли бы, возможно, всего один раз. Мы не заслуживали поражения", - приводит слова Индзаги Football Italia.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17