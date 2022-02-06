Нойер повторил рекорд Кана

Фото: твиттер OptaFranz

"Бавария" обыграла "РБ Лейпциг" (3:2) в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги.

Как сообщает OptaFranz, для вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера эта победа стала 310-й в рамках чемпионата Германии.

По этому показателю он догнал экс-голкипера "Баварии" Оливера Кана, на счету которого также 310 побед в Бундеслиге.

Отметим, что Нойер выступает в Бундеслиге с 2006 года.

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