"Севилья" потеряла очки в матче с "Осасуной"

Теги севильяосасуна

"Севилья" потеряла очки в матче с "Осасуной"Фото: твиттер "Севильи"

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" не смогла обыграть "Осасуну".

Команды завершили игру без голов. В компенсированное время Ракитич не реализовал пенальти.

"Севилья" остается на втором месте и отстает от лидирующего "Реала" на три очка. "Осасуна" идет на 12-м месте.

"Осасуна" - "Севилья" 0:0

"Осасуна": Эррера, Рамальо, Хуан Крус (Унаи Гарсия, 82), Давид Гарсия, Санчес, Рубен Гарсия (Хосе Анхель, 66), Торро, Мартинес (Иньиго Перес, 75), Монкайола, Чими Авила (Бенито, 75), Будимир (Кике Гарсия, 66).

"Севилья": Буну, Монтьель (Корона, 6), Гудель (Кунде, 58), Рекик, Диего Карлос, Акунья, Ракитич, Жордан, Оливер Торрес (Гомес, 58), Марсьяль (Мунир, 77), Эн-Несири (Рафа Мир, 77).

Читайте также: "Райо Вальекано" уступил "Сельте" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 февраля

Главные новости дня: 5 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов