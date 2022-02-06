"Севилья" потеряла очки в матче с "Осасуной"

Фото: твиттер "Севильи"

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" не смогла обыграть "Осасуну".

Команды завершили игру без голов. В компенсированное время Ракитич не реализовал пенальти.

"Севилья" остается на втором месте и отстает от лидирующего "Реала" на три очка. "Осасуна" идет на 12-м месте.

"Осасуна" - "Севилья" 0:0

"Осасуна": Эррера, Рамальо, Хуан Крус (Унаи Гарсия, 82), Давид Гарсия, Санчес, Рубен Гарсия (Хосе Анхель, 66), Торро, Мартинес (Иньиго Перес, 75), Монкайола, Чими Авила (Бенито, 75), Будимир (Кике Гарсия, 66).

"Севилья": Буну, Монтьель (Корона, 6), Гудель (Кунде, 58), Рекик, Диего Карлос, Акунья, Ракитич, Жордан, Оливер Торрес (Гомес, 58), Марсьяль (Мунир, 77), Эн-Несири (Рафа Мир, 77).

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