"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов

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"Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезоновФото: сайт CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг клубов топ-5 лиг Европы с наибольшим отрицательным балансом на трансферном рынке за последние 10 сезонов.

Лидером антирейтинга стал "Манчестер Юнайтед", чей трансферный баланс составил - минус 1,075 миллиарда евро. "МЮ" подписал новых футболистов на 1,545 миллиарда евро, а продали на 470 миллионов евро.

Следом расположился "Манчестер Сити" (минус 984 миллиона евро, купили на 1,699 миллиарда евро, продали на 715 миллионов.

В топ-5 также вошли ПСЖ (баланс минус 941 миллион евро), "Барселона" (минус 650 миллионов) и "Арсенал" (минус 583 миллиона евро).

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3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
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18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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