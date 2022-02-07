Черчесов отреагировал на назначение нового тренера в сборную Польши

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Черчесов отреагировал на назначение нового тренера в сборную Польши Фото: сайт Михневича

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о новом наставнике сборной Польши Чеславе Михневиче.

"Чеслав хорошо разговаривает по-русски. Поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть игры, собирать информацию. Тем более большинство кандидатов выступают в РПЛ, поэтому Михневич может спокойно изучать их. Наверное, у него в России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами.

Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было - Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что 24 марта Россия сыграет с Польшей в стыковых матчах ЧМ-2022.

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