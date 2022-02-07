"Вильярреал" убрал Иосифова из заявки на Лигу Чемпионов

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"Вильярреал" убрал Иосифова из заявки на Лигу Чемпионов Фото: инстаграм Никиты Иосифова

"Вильярреал" изменил заявку команды на плей-офф Лиги Чемпионов.

Согласно сайту УЕФА, из заявки убрали россиянина Никиту Иосифова и Даниэля Рабу.

Их место в заявке заняли зимние новички - Серж Орье и Джовани Ло Чельсо.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ "Вильярреал" сыграет против "Ювентуса".

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