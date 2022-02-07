Ди Мария успеет восстановиться к матчу с "Реалом"

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Ди Мария успеет восстановиться к матчу с "Реалом" Фото инстаграм Анхеля Ди Марии

Стали известны новые подробности травмы вингера ПСЖ Анхеля Ди Марии.

Как сообщает L'Équipe, повреждение аргентинца оказалось несерьезным и он сможет принять участие в матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Игра ЛЧ между ПСЖ и "Реалом" состоится 15 февраля в 23:00 (мск).

В этом сезоне на счету Ди Марии три гола и четыре ассиста в 19 играх.

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