"Спартак" продлил контракты с двумя футболистами и внес изменения в соглашение Маслова

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"Спартак" продлил контракты с двумя футболистами и внес изменения в соглашение МасловаФото: твиттер "Спартака"

"Спартак" продлил соглашения с хавбеками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.

Как сообщает сайт клуба, контракты обоих футболистов будут действовать до мая 2026 года.

Кроме того, "красно-белые" предоставили защитнику Павлу Маслову опцию продления контракта на один год. Футболист с мая 2021 года восстанавливается от повреждения.

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