Рангник снова высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии

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Рангник снова высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник снова высказался на тему вылета команды из Кубка Англии.

"Будет ли клубу после этого сложнее в других турнирах? Да, конечно, однако это чисто гипотетически. В Лиге Чемпионов продолжают борьбу еще 16 команд.

Все могли заметить, насколько серьезно мы подготовились к матчу против "Мидлсбро". Мы очень хотели выиграть. Однако мы не были достаточно эффективны в завершении и не забили достаточно голов. В таких играх ты обычно ведешь 3:0 уже к перерыву. Однако этого не случилось.

Тем не менее не мы одни столкнулись с подобным. Например, у "Челси" и "Вест Хэма" также были трудности с командами из низших дивизионов. Мы не прошли дальше, и это самое худшее. Разговор не о том, что это, возможно, был шанс на трофей, мы просто хотели пройти дальше", - приводит слова Рангника Daily Mail.

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