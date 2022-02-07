Черчесов назвал главную задачу "Ференцвароша"

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Черчесов назвал главную задачу "Ференцвароша" Фото: инстаграм Станислава Черчесова

Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов назвал задачи команды на сезон.

"Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить игрокам, что сделано не так. Другое дело, что мне и тренерскому штабу необходимо все проанализировать к 1/8 финала Кубка против "Вашаша", запланированного уже на 9 февраля.

Надеюсь, что большинство отсутствовавших в прошлой встрече подойдут к среде. Это очень важный трофей, "Ференцварош" пять лет его не брал, так что намерены выиграть турнир", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

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