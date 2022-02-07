Хави одобрил переход Дибалы в "Барселону"

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Хави одобрил переход Дибалы в "Барселону" Фото: инстаграм Дибалы

"Барселона" сохраняет интерес к нападающему "Ювентусу" Пауло Дибале.

Как сообщает Todofichajes, наставник каталонцев Хави дал свое согласие на подписание 28-летнего аргентинца.

Теперь "Барсе" нужно договориться с самим футболистом. Напомним, что летом Дибала станет свободным агентом.

В этом сезоне на счету Дибалы 11 голов и 5 ассистов в 24 играх.

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