В "Рубине" рассказали, почему Хвича до сих пор не покинул клуб
Фото сайт РПЛ
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о том, что клуб не продал хавбека Хвичу Кварацхелию.
"Почему не продали Хвичу? Потому что этот интерес не сформировался в предложение. Это был более-менее осознанный интерес, но не более. Проблема с Хвичей больше связана с прессой.
В СМИ расписывалось гораздо больше, чем происходило в реальности. Это очень негативно сказалось на всем. Количество слухов, звонков, непонятных движений вокруг Хвичи, которые абсолютно ни на чем не были основаны, ничего хорошего не дали.
Если бы предложение реально было, мы бы его отпустили. Однако летом у "Рубина" были официальные предложения только по двум игрокам - Карлу Старфельту и Денису Макарову. Один сейчас в "Селтике", другой в "Динамо".
А по Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было. Единственное - в конце летнего окна в "Рубин" пришла официальная бумага об интересе. Однако до финального предложения не дошло", - приводит слова Яровинского Sport24.
В текущем сезоне Хвича провел 17 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.
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