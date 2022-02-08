Названы клубы с лучшим трансферным балансом в топ-5 лиг за 10 сезонов

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов топ-5 лиг Европы с наибольшим положительным балансом на трансферном рынке за последние 10 сезонов.

Возглавил рейтинг французский "Лилль", заработавший на трансферах 349 миллионов евро. Клуб купил новых игроков на 319 миллионов, а продал на 668 миллионов.

На втором месте расположился "Лион" с показателем - плюс 247 миллионов евро. Тройку замыкает "Дженоа", баланс которого составил 200 миллионов евро.

Четвертое место занял "Удинезе" (172 миллиона евро), пятое - "Аталанта" - 162 миллиона евро.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" имеет худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 сезонов. | http://soccernews.ru