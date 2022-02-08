Названы клубы с лучшим трансферным балансом в топ-5 лиг за 10 сезонов

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Названы клубы с лучшим трансферным балансом в топ-5 лиг за 10 сезонов

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов топ-5 лиг Европы с наибольшим положительным балансом на трансферном рынке за последние 10 сезонов.

Возглавил рейтинг французский "Лилль", заработавший на трансферах 349 миллионов евро. Клуб купил новых игроков на 319 миллионов, а продал на 668 миллионов.

На втором месте расположился "Лион" с показателем - плюс 247 миллионов евро. Тройку замыкает "Дженоа", баланс которого составил 200 миллионов евро.

Четвертое место занял "Удинезе" (172 миллиона евро), пятое - "Аталанта" - 162 миллиона евро.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
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9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
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