Стало известно прозвище Кокорина в "Фиорентине"
Фото твиттер "Фиорентины"
Хавбек "Фиорентины" Джакомо Бонавентура рассказал, какое прозвище в команде получил Александр Кокорин.
"Кокорин - "Бомбардировщик", - сказал в своем инстаграме.
Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. За это время он принял участие в 10 играх, однако результативными действиями не отличился.
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