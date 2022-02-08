Стало известно прозвище Кокорина в "Фиорентине"

Фото твиттер "Фиорентины"

Хавбек "Фиорентины" Джакомо Бонавентура рассказал, какое прозвище в команде получил Александр Кокорин.

"Кокорин - "Бомбардировщик", - сказал в своем инстаграме.

Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. За это время он принял участие в 10 играх, однако результативными действиями не отличился.

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