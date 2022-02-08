"Атлетик" обыграл "Эспаньол" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Атлетика"
В заключительном матче 23-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" одержал победу над "Эспаньолом".
"Атлетик" идет в чемпионате на 8-м месте, "Эспаньол" - на 13-м.
"Атлетик" - "Эспаньол" 2:1
Голы: Вильена, 3 - 0:1, Сансет, 5 - 1:1, Мартинес, 16 - 2:1
"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 58), Саррага, Рауль Гарсия (Уильямс, 64), Сансет (Вильялибре, 72), Беренгер (Печа, 64), Серрано (Муниаин, 72).
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес (Давид Лопес, 63), Педроса, Вильена (У Лэй, 75), Дардер, Морланес (Эррера, 75), Мелендо (Эмбарба, 63), Димата (Морон, 63), Пуадо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14