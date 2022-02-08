"Атлетик" обыграл "Эспаньол" в матче Ла Лиги

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"Атлетик" обыграл "Эспаньол" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Атлетика"

В заключительном матче 23-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" одержал победу над "Эспаньолом".

"Атлетик" идет в чемпионате на 8-м месте, "Эспаньол" - на 13-м.

"Атлетик" - "Эспаньол" 2:1

Голы: Вильена, 3 - 0:1, Сансет, 5 - 1:1, Мартинес, 16 - 2:1

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 58), Саррага, Рауль Гарсия (Уильямс, 64), Сансет (Вильялибре, 72), Беренгер (Печа, 64), Серрано (Муниаин, 72).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес (Давид Лопес, 63), Педроса, Вильена (У Лэй, 75), Дардер, Морланес (Эррера, 75), Мелендо (Эмбарба, 63), Димата (Морон, 63), Пуадо.   

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