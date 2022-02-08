"Барса" в зоне Лиги Чемпионов, успехи "Реала" и "Вильярреала": все результаты 23-го тура Ла Лиги

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"Барса" в зоне Лиги Чемпионов, успехи "Реала" и "Вильярреала": все результаты 23-го тура Ла Лиги

Представляем результаты матчей 23-го тура испанской Ла Лиги.

Из основных событий тура стоит отметить победу "Барселоны" над "Атлетико", которая позволила каталонцам ворваться в топ-4. "Реал" добыл минимальную победу над "Гранадой" и ушел в отрыв от "Севильи", которая потеряла очки в матче с "Осасуной".

"Реал" – "Гранада" - 1:0
Гол: Асенсио, 74 - 1:0

"Барселона" – "Атлетико" - 4:2
Голы: Карраско, 8 - 0:1, Альба, 10 - 1:1, Гави, 21 - 2:1, Араухо, 43 - 3:1, Дани Алвес, 49 - 4:1, Суарес, 58 - 4:2

"Атлетик" - "Эспаньол" 2:1
Голы: Вильена, 3 - 0:1, Сансет, 5 - 1:1, Мартинес, 16 - 2:1

"Бетис" – "Вильярреал" - 0:2
Голы: Пау Торрес, 41 - 0:1, Капу, 83 - 0:2

"Валенсия" – "Реал Сосьедад" - 0:0

"Осасуна" - "Севилья" 0:0

"Сельта" - "Райо Вальекано" 2:0
Голы: Мендес, 12 - 1:0, Мендес, 80 - 2:0

"Эльче" - "Алавес" 3:1
Голы: Хоселу, 18 - 0:1, Милья, 46 - 1:1, Милья, 58 - 2:1, Фидель, 86 - 3:1

"Мальорка" - "Кадис" 2:1
Голы: Алькарас, 8 - 0:1, Севилья (пен), 20 - 1:1, Мурики (пен), 66 - 2:1

"Хетафе" - "Леванте" - 3:0
Голы: Унал, 1 - 1:0, Унал, 29 - 2:0, Аленья, 90+5 - 3:0.

Турнирное положение: "Реал" (53), "Севилья" (47), "Бетис" (40), "Барселона" (38), "Атлетико" (36), "Вильярреал" (35), "Реал Сосьедад" (35), "Атлетик" (34), "Райо Вальекано" (31), "Сельта" (30), "Валенсия" (30), "Осасуна" (29), "Эспаньол" (27), "Эльче" (26), "Хетафе" (25), "Гранада" (24), "Мальорка" (23), "Кадис" (18), "Алавес" (17), "Леванте" (11).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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