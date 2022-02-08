"Барса" в зоне Лиги Чемпионов, успехи "Реала" и "Вильярреала": все результаты 23-го тура Ла Лиги
Представляем результаты матчей 23-го тура испанской Ла Лиги.
Из основных событий тура стоит отметить победу "Барселоны" над "Атлетико", которая позволила каталонцам ворваться в топ-4. "Реал" добыл минимальную победу над "Гранадой" и ушел в отрыв от "Севильи", которая потеряла очки в матче с "Осасуной".
"Реал" – "Гранада" - 1:0
Гол: Асенсио, 74 - 1:0
"Барселона" – "Атлетико" - 4:2
Голы: Карраско, 8 - 0:1, Альба, 10 - 1:1, Гави, 21 - 2:1, Араухо, 43 - 3:1, Дани Алвес, 49 - 4:1, Суарес, 58 - 4:2
"Атлетик" - "Эспаньол" 2:1
Голы: Вильена, 3 - 0:1, Сансет, 5 - 1:1, Мартинес, 16 - 2:1
"Бетис" – "Вильярреал" - 0:2
Голы: Пау Торрес, 41 - 0:1, Капу, 83 - 0:2
"Валенсия" – "Реал Сосьедад" - 0:0
"Осасуна" - "Севилья" 0:0
"Сельта" - "Райо Вальекано" 2:0
Голы: Мендес, 12 - 1:0, Мендес, 80 - 2:0
"Эльче" - "Алавес" 3:1
Голы: Хоселу, 18 - 0:1, Милья, 46 - 1:1, Милья, 58 - 2:1, Фидель, 86 - 3:1
"Мальорка" - "Кадис" 2:1
Голы: Алькарас, 8 - 0:1, Севилья (пен), 20 - 1:1, Мурики (пен), 66 - 2:1
"Хетафе" - "Леванте" - 3:0
Голы: Унал, 1 - 1:0, Унал, 29 - 2:0, Аленья, 90+5 - 3:0.
Турнирное положение: "Реал" (53), "Севилья" (47), "Бетис" (40), "Барселона" (38), "Атлетико" (36), "Вильярреал" (35), "Реал Сосьедад" (35), "Атлетик" (34), "Райо Вальекано" (31), "Сельта" (30), "Валенсия" (30), "Осасуна" (29), "Эспаньол" (27), "Эльче" (26), "Хетафе" (25), "Гранада" (24), "Мальорка" (23), "Кадис" (18), "Алавес" (17), "Леванте" (11).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14