"Барса" в зоне Лиги Чемпионов, успехи "Реала" и "Вильярреала": все результаты 23-го тура Ла Лиги

Представляем результаты матчей 23-го тура испанской Ла Лиги.

Из основных событий тура стоит отметить победу "Барселоны" над "Атлетико", которая позволила каталонцам ворваться в топ-4. "Реал" добыл минимальную победу над "Гранадой" и ушел в отрыв от "Севильи", которая потеряла очки в матче с "Осасуной".

"Реал" – "Гранада" - 1:0

Гол: Асенсио, 74 - 1:0

"Барселона" – "Атлетико" - 4:2

Голы: Карраско, 8 - 0:1, Альба, 10 - 1:1, Гави, 21 - 2:1, Араухо, 43 - 3:1, Дани Алвес, 49 - 4:1, Суарес, 58 - 4:2

"Атлетик" - "Эспаньол" 2:1

Голы: Вильена, 3 - 0:1, Сансет, 5 - 1:1, Мартинес, 16 - 2:1

"Бетис" – "Вильярреал" - 0:2

Голы: Пау Торрес, 41 - 0:1, Капу, 83 - 0:2

"Валенсия" – "Реал Сосьедад" - 0:0

"Осасуна" - "Севилья" 0:0

"Сельта" - "Райо Вальекано" 2:0

Голы: Мендес, 12 - 1:0, Мендес, 80 - 2:0

"Эльче" - "Алавес" 3:1

Голы: Хоселу, 18 - 0:1, Милья, 46 - 1:1, Милья, 58 - 2:1, Фидель, 86 - 3:1

"Мальорка" - "Кадис" 2:1

Голы: Алькарас, 8 - 0:1, Севилья (пен), 20 - 1:1, Мурики (пен), 66 - 2:1

"Хетафе" - "Леванте" - 3:0

Голы: Унал, 1 - 1:0, Унал, 29 - 2:0, Аленья, 90+5 - 3:0.

Турнирное положение: "Реал" (53), "Севилья" (47), "Бетис" (40), "Барселона" (38), "Атлетико" (36), "Вильярреал" (35), "Реал Сосьедад" (35), "Атлетик" (34), "Райо Вальекано" (31), "Сельта" (30), "Валенсия" (30), "Осасуна" (29), "Эспаньол" (27), "Эльче" (26), "Хетафе" (25), "Гранада" (24), "Мальорка" (23), "Кадис" (18), "Алавес" (17), "Леванте" (11).

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