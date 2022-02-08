"Милан" - победитель дерби, успехи "Наполи" и "Ювентуса", провал "Аталанты": все результаты 24-го тура Серии А

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"Милан" - победитель дерби, успехи "Наполи" и "Ювентуса", провал "Аталанты": все результаты 24-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 24-го тура итальянской Серии А.

"Милан" добыл победу в дерби с "Интером", "Ювентус" и "Наполи" завершили тур победами, а вот "Аталанта" неожиданно уступила "Кальяри".

"Ювентус" – "Верона" - 2:0
Голы: Влахович, 13 - 1:0, Закария, 61 - 2:0

"Венеция" – "Наполи" - 0:2
Голы: Осимхен, 59 - 0:1, Петанья, 90 - 0:2

"Аталанта" - "Кальяри" - 1:2
Голы: Перейро, 50 - 0:1, Паломино, 64 - 1:1, Перейро, 68 - 1:2

"Фиорентина" - "Лацио" 0:3
Голы: Милинкович-Савич, 52 - 0:1, Иммобиле, 70 - 0:2, Бираги (аг), 81 - 0:3

"Интер" - "Милан" 1:2
Голы: Перишич, 38 - 1:0, Жиру, 75 - 1:1, Жиру, 78 - 1:2

"Рома" - "Дженоа" 0:0

"Сампдория" – "Сассуоло" - 4:0
Голы: Капуто, 5 - 1:0, Сенси, 7 - 2:0, Конти, 63 - 3:0, Кандрева, 90 (с пенальти) - 4:0

"Салернитана" - "Специя" 2:2
Голы: Верди, 3 - 1:0, Манай (пен), 12 - 1:1, Верди, 16 - 2:1, Верде (пен), 30 - 2:2

"Болонья" - "Эмполи" 0:0

"Удинезе" - "Торино" 2:0
Голы: Молина, 90 - 1:0, Пуссетто (пен), 90 - 2:0

Турнирное положение: "Интер" (53), "Наполи" (52), "Милан" (52), "Ювентус" (45), "Аталанта" (43), "Лацио" (39), "Рома" (39), "Фиорентина" (36), "Верона" (33), "Торино" (32), "Эмполи" (30), "Сассуоло" (29), "Болонья" (28), "Удинезе" (27), "Специя" (26), "Сампдория" (23), "Кальяри" (20), "Венеция" (18), "Дженоа" (14), "Салернитана" (11).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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