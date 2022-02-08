"Милан" - победитель дерби, успехи "Наполи" и "Ювентуса", провал "Аталанты": все результаты 24-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 24-го тура итальянской Серии А.

"Милан" добыл победу в дерби с "Интером", "Ювентус" и "Наполи" завершили тур победами, а вот "Аталанта" неожиданно уступила "Кальяри".

"Ювентус" – "Верона" - 2:0

Голы: Влахович, 13 - 1:0, Закария, 61 - 2:0

"Венеция" – "Наполи" - 0:2

Голы: Осимхен, 59 - 0:1, Петанья, 90 - 0:2

"Аталанта" - "Кальяри" - 1:2

Голы: Перейро, 50 - 0:1, Паломино, 64 - 1:1, Перейро, 68 - 1:2

"Фиорентина" - "Лацио" 0:3

Голы: Милинкович-Савич, 52 - 0:1, Иммобиле, 70 - 0:2, Бираги (аг), 81 - 0:3

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Перишич, 38 - 1:0, Жиру, 75 - 1:1, Жиру, 78 - 1:2

"Рома" - "Дженоа" 0:0

"Сампдория" – "Сассуоло" - 4:0

Голы: Капуто, 5 - 1:0, Сенси, 7 - 2:0, Конти, 63 - 3:0, Кандрева, 90 (с пенальти) - 4:0

"Салернитана" - "Специя" 2:2

Голы: Верди, 3 - 1:0, Манай (пен), 12 - 1:1, Верди, 16 - 2:1, Верде (пен), 30 - 2:2

"Болонья" - "Эмполи" 0:0

"Удинезе" - "Торино" 2:0

Голы: Молина, 90 - 1:0, Пуссетто (пен), 90 - 2:0

Турнирное положение: "Интер" (53), "Наполи" (52), "Милан" (52), "Ювентус" (45), "Аталанта" (43), "Лацио" (39), "Рома" (39), "Фиорентина" (36), "Верона" (33), "Торино" (32), "Эмполи" (30), "Сассуоло" (29), "Болонья" (28), "Удинезе" (27), "Специя" (26), "Сампдория" (23), "Кальяри" (20), "Венеция" (18), "Дженоа" (14), "Салернитана" (11).

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