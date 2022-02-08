"Милан" - победитель дерби, успехи "Наполи" и "Ювентуса", провал "Аталанты": все результаты 24-го тура Серии А
Представляем результаты матчей 24-го тура итальянской Серии А.
"Милан" добыл победу в дерби с "Интером", "Ювентус" и "Наполи" завершили тур победами, а вот "Аталанта" неожиданно уступила "Кальяри".
"Ювентус" – "Верона" - 2:0
Голы: Влахович, 13 - 1:0, Закария, 61 - 2:0
"Венеция" – "Наполи" - 0:2
Голы: Осимхен, 59 - 0:1, Петанья, 90 - 0:2
"Аталанта" - "Кальяри" - 1:2
Голы: Перейро, 50 - 0:1, Паломино, 64 - 1:1, Перейро, 68 - 1:2
"Фиорентина" - "Лацио" 0:3
Голы: Милинкович-Савич, 52 - 0:1, Иммобиле, 70 - 0:2, Бираги (аг), 81 - 0:3
"Интер" - "Милан" 1:2
Голы: Перишич, 38 - 1:0, Жиру, 75 - 1:1, Жиру, 78 - 1:2
"Рома" - "Дженоа" 0:0
"Сампдория" – "Сассуоло" - 4:0
Голы: Капуто, 5 - 1:0, Сенси, 7 - 2:0, Конти, 63 - 3:0, Кандрева, 90 (с пенальти) - 4:0
"Салернитана" - "Специя" 2:2
Голы: Верди, 3 - 1:0, Манай (пен), 12 - 1:1, Верди, 16 - 2:1, Верде (пен), 30 - 2:2
"Болонья" - "Эмполи" 0:0
"Удинезе" - "Торино" 2:0
Голы: Молина, 90 - 1:0, Пуссетто (пен), 90 - 2:0
Турнирное положение: "Интер" (53), "Наполи" (52), "Милан" (52), "Ювентус" (45), "Аталанта" (43), "Лацио" (39), "Рома" (39), "Фиорентина" (36), "Верона" (33), "Торино" (32), "Эмполи" (30), "Сассуоло" (29), "Болонья" (28), "Удинезе" (27), "Специя" (26), "Сампдория" (23), "Кальяри" (20), "Венеция" (18), "Дженоа" (14), "Салернитана" (11).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17