Стали известны детали возможного трансфера Карраскаля в ЦСКА

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Стали известны детали возможного трансфера Карраскаля в ЦСКА Фото: инстаграм Карраскаля

ЦСКА практически завершил трансфер вингера "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.

По сведениям журналиста Хуана Кортезе, "армейцы" заплатят за аренду 23-летнего колумбийца до конца сезона 300 тысяч евро.

В договоре будет прописана опция выкупа 80% прав на игрока за 6 миллионов евро (3 миллиона за 50% и еще 3 миллиона за другие 30%).

По сведениям журналиста Германа Гарсии Гровы, ЦСКА будет обязан выкупить Карраскаля, если тот проведет 50 или более процентов игр за клуб.

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