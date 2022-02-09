Стали известны детали возможного трансфера Карраскаля в ЦСКА
Фото: инстаграм Карраскаля
ЦСКА практически завершил трансфер вингера "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.
По сведениям журналиста Хуана Кортезе, "армейцы" заплатят за аренду 23-летнего колумбийца до конца сезона 300 тысяч евро.
В договоре будет прописана опция выкупа 80% прав на игрока за 6 миллионов евро (3 миллиона за 50% и еще 3 миллиона за другие 30%).
По сведениям журналиста Германа Гарсии Гровы, ЦСКА будет обязан выкупить Карраскаля, если тот проведет 50 или более процентов игр за клуб.
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