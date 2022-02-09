Зума лишился контракта с Adidas из-за инцидента с кошкой

Фото инстаграм Курта Зума

Компания Adidas приняла решение прекратить сотрудничество с защитником "Вест Хэма" Куртом Зума.

Причиной является инцидент, когда 27-летний футболист избивал кошку.

"Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является спортсменом, работающим по контракту с adidas", - заявили в немецкой компании.

В этом сезоне Зума провел 16 игр, в которых забил один гол.

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