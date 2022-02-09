Зума лишился контракта с Adidas из-за инцидента с кошкой

Теги вест хэм юнайтедкурт зума

Зума лишился контракта с Adidas из-за инцидента с кошкой Фото инстаграм Курта Зума

Компания Adidas приняла решение прекратить сотрудничество с защитником "Вест Хэма" Куртом Зума.

Причиной является инцидент, когда 27-летний футболист избивал кошку.

"Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является спортсменом, работающим по контракту с adidas", - заявили в немецкой компании.

В этом сезоне Зума провел 16 игр, в которых забил один гол.

Читайте также: "Вест Хэм" оштрафовал Зума за его жестокое обращение с животными. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зума грозит тюремное заключение за избиение кошки

Зума грозит тюремное заключение за избиение кошки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов