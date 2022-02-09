Куадрадо близок к продлению контракта с "Ювентусом"

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Куадрадо близок к продлению контракта с "Ювентусом" Фото: инстаграм Хуана Куадрадо

"Ювентус" ведет переговоры о продлении контракта с защитником Хуаном Куадрадо.

Как сообщает Calciomercato, "старая синьора" предлагает 33-летнему игроку соглашение до 2024 года. Агент футболиста настаивает на включении в договор опции продления контракта еще на один год.

Куадрадо играет за туринский клуб с 2015 года. Его контракт истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне на счету колумбийца пять забитых голов в 28 матчах.

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