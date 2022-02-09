Куадрадо близок к продлению контракта с "Ювентусом"
Фото: инстаграм Хуана Куадрадо
"Ювентус" ведет переговоры о продлении контракта с защитником Хуаном Куадрадо.
Как сообщает Calciomercato, "старая синьора" предлагает 33-летнему игроку соглашение до 2024 года. Агент футболиста настаивает на включении в договор опции продления контракта еще на один год.
Куадрадо играет за туринский клуб с 2015 года. Его контракт истекает предстоящим летом.
В текущем сезоне на счету колумбийца пять забитых голов в 28 матчах.
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|26
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17