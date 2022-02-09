Паредес высказался об адаптации Месси в ПСЖ

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Хавбек ПСЖ Леандро Паредес поделился мнением о Лионеле Месси.

"После столь долгого периода в одной команде сложно адаптироваться к новой стране, новому клубу, новым партнерам. Нелегко даже для Лео, который является лучшим в мире. Непросто прийти в клуб и сразу добиться успеха.

Однако это Лео, он обязательно изменит ситуацию и будет играть на своем высоком уровне", - приводит слова Паредеса RMC Sport.

В этом сезоне Лиги 1 Месси провел 13 игр и забил два гола.

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