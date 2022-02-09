Генич: "Думаю, это последние полгода Дзюбы в "Зените"
Фото твиттер "Зенита"
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич прокомментировал будущее нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
"Я верю в трансфер Дзюбы в "Рубин". У Артема осталось полгода контракта. Знаем, что ему нужно сыграть определенное количество игр, чтобы контракт был пролонгирован. Думаю, этого не случится. Однако даже если он сыграет все же эти матчи, то стороны все равно пожмут друг другу руки - и расстанутся.
Думаю, это последние полгода Дзюбы в "Зените". Не знаю, секрет это или нет, но, по-моему, любовь здесь прошла. Артем все, что мог, дал "Зениту", и большего клуб получить не хочет. Поэтому переход в "Рубин" летом - как свободный агент - не кажется невозможным. Дзюба и Слуцкий уже работали в сборной, могут оказаться теперь и в одном клубе.
Тут даже если логически посмотреть, в какие еще команды может пойти Дзюба. "Локомотив" пошел другой дорогой, в "Спартак" Артем не вернется, в "Краснодаре" есть Кордоба, который восстановится, Ильин, Бутхейм. В ЦСКА - Заболотный. Ну куда еще? Не пойдет же он в "Крылья" или "Уфу"? За границу на те деньги, которые хочет Дзюба, он вряд ли уедет. Остается только "Рубин" Слуцкого", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
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