Лапорта придумал, как использовать деньги от Spotify

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта придумал, как распорядиться деньгами от сделки с Spotify.

Как сообщает El Golazo de Gol, эти средства будут направлены на трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Ранее сообщалось, что за три года "Барса" получит от Spotify 280 миллионов евро.

Ближайшим летом Холанда можно будет выкупить за 75 миллионов евро. Однако сумма трансфера значительно вырастет из-за бонусных выплат агенту игрока.

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